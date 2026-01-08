Tottenham: Palhinha e Porro trocam argumentos com adeptos, capitão critica direção
Cristián Romero deixa mensagem clara após derrota com Bournemouth, que originou momento de tensão junto da bancada
Cristián Romero deixa mensagem clara após derrota com Bournemouth, que originou momento de tensão junto da bancada
Na sequência da derrota na visita ao Bournemouth, por 3-2, os adeptos do Tottenham exigiram justificações, até porque os “Spurs” ocupam um humilde 14.º lugar da Premier League. Na noite de quarta-feira, Van de Ven, Pedro Porro e João Palhinha aproximaram-se dos adeptos e trocaram argumentos, por vezes de forma tensa.
Entretanto, nesta quinta-feira, o capitão Cristián Romero recorreu às redes sociais para apelar à união com os adeptos.
«Pedimos desculpa a todos os nossos adeptos. Somos os responsáveis, não há dúvidas. Em momentos como este deveriam ser outras pessoas a pronunciar-se, mas não o fazem, como tem vindo a acontecer. Só aparecem quando a época corre bem. Permaneceremos a trabalhar, unidos e a dar tudo. Juntos será mais fácil», escreveu o defesa, numa clara mensagem para a direção do Totttenham.