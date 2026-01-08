Na sequência da derrota na visita ao Bournemouth, por 3-2, os adeptos do Tottenham exigiram justificações, até porque os “Spurs” ocupam um humilde 14.º lugar da Premier League. Na noite de quarta-feira, Van de Ven, Pedro Porro e João Palhinha aproximaram-se dos adeptos e trocaram argumentos, por vezes de forma tensa.

Entretanto, nesta quinta-feira, o capitão Cristián Romero recorreu às redes sociais para apelar à união com os adeptos.

«Pedimos desculpa a todos os nossos adeptos. Somos os responsáveis, não há dúvidas. Em momentos como este deveriam ser outras pessoas a pronunciar-se, mas não o fazem, como tem vindo a acontecer. Só aparecem quando a época corre bem. Permaneceremos a trabalhar, unidos e a dar tudo. Juntos será mais fácil», escreveu o defesa, numa clara mensagem para a direção do Totttenham.