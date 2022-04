O costa-marfinense Serge Aurier criticou os métodos de liderança da equipa técnica de José Mourinho, direcionando culpas para o insucesso no Tottenham na temporada passada para o adjunto João Sacramento que, segundo o lateral, não soube comunicar com os jogadores.

«O futebol é diferente daquilo que era há 10 anos. Ele [Mourinho] ainda é um grande treinador, mas há coisas que evoluíram. Às vezes, os jogadores precisam de mais amor e atenção. Não falo pelo José, falo pelo seu adjunto. João é um tipo duro e não tinha uma boa relação com o balneário, por isso, tudo foi por água abaixo. Faltou uma boa comunicação», começou por dizer, em entrevista ao Telegraph.

«Foi uma das suas primeiras experiências numa equipa principal e ele não tinha calma com os jogadores. Ele precisava de se preocupar mais com a pessoa por trás do jogador. Às vezes, quando não estás a jogar, passam-te muitas coisas pela cabeça e precisas de alguém que te acalme e te ajude, que te dê boas energias, não te mande mensagens negativas», acrescentou.

Atualmente no Villarreal, Aurier mostra-se satisfeito por contribuir para a campanha do Submarino Amarelo na Liga dos Campeões, que esta quarta-feira tem um novo capítulo, com a deslocação a Anfield Road.

«Sinto-me amado e respeitado aqui. Não é fácil mudar de vida e adaptares-te rapidamente, mas o Villarreal é o lugar ideal para isso. A forma como a equipa joga, ao contrário do Tottenham, é sempre ter a bola e isso ajudou a que me encaixasse melhor. Tudo pode acontecer. O Liverpool é um dos melhores clubes do mundo, mas isso não nos vai impedir de lutar. E lutar é o lema da minha vida», vincou.