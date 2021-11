Bétis e PSG estão em conflito no Tribunal Arbitral do Desporto devido à transferência de Giovani Lo Celso para o Tottenham. Os parisienses reclamam que o valor que receberam não foi o acordado.

Em agosto de 2018, o clube espanhol pagou três milhões de euros pelo empréstimo do jogador argentino e acionou a cláusula de compra no ano seguinte, ao pagar mais 22 milhões. Na altura, o clube parisiense ficou com direito a 20% de mais valias numa futura transferência.

Ora, no verão de 2019, Lo Celso foi cedido ao Tottenham por 16 milhões de euros e comprado em definitivo em janeiro do ano seguinte por mais 32 milhões de euros. Ao ativar a opção de compra pelo argentino nessa altura, o clube londrino poupou oito milhões de euros, que teria de pagar a mais, caso só realizasse a compra em junho.

O Bétis defende que a transferência de Lo Celso para Inglaterra fixou-se em 32 milhões de euros, pelo que a mais valia seria de 10 milhões de euros, ou seja, o PSG teria a receber dois milhões, correspondentes aos 20% que detinha.

Já o clube francês entende que a venda do médio argentino em 2018 foi feita por 25 milhões de euros e o Bétis transferiu-o por 48. Assim, teria de receber 4,6 milhões de euros.

A decisão cabe agora ao Tribunal Arbitral do Desporto, onde os representantes dos dois clubes se encontram a 17 de novembro.