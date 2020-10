José Mourinho partilhou uma imagem dos jogadores do Tottenham no balneário, depois do triunfo por 1-0, no terreno do Burnley.

«Depois de uma boa vitória num jogo muito difícil… Sinal dos tempos. Bom trabalho, rapazes», escreveu o técnico português numa

alusão a todos os jogadores que estavam concentrados nos respetivos telemóveis.

Os spurs regressaram às vitórias na Premier League graças a um tento solitário de Son e subiram ao quinto lugar.