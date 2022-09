Francesco Totti, antigo capitão da AS Roma, veio a público falar pela primeira vez sobre o fim da relação com Ilary Blasi - com quem tem três filhos em comum -, assumindo ainda o romance com Noemi Bocchi.

«Em setembro do ano passado começaram a chegar-me os rumores: Ilary tem outro. E efetivamente, era mais que um. Vi o telemóvel dela, algo que nunca tinha feito em 20 anos de relação. Estavam ali as provas, as evidências. As traições levaram-me à depressão. Fingi que não se passava nada, mas eu estava diferente, era outra pessoa. Saí da depressão graças à Noemi», diz Totti, em entrevista ao ao jornal 'Corriere della Sera'.

Noemi Bocchi é a nova companheira do ex-jogador. «A história com Noemi começou depois do ano novo. A Ilary saiu com outros homens antes de começar a minha história com a Noemi.»