VÍDEO: apresentada a versão do Tour 2026 com partida marcada para Barcelona
Um percurso de 3.333 quilómetros divididos por 21 etapas, oito delas de montanha, com duas chegadas ao mítico Alpe d’Huez
A organização da Volta a França apresentou esta quinta-feira o programa completo para o Tour 2026, no Palácio dos Congressos, em Paris, numa prova com um total de 3.333 quilómetros divididos por 21 etapas, com partida marcada para Barcelona e com uma subida a Montmartre, em Paris, antes do tradicional final nos Campos Elísios. A grande novidade passa por haver duas chegadas ao mítico Alpe d’Huez.
A partida está marcada para 4 de julho, logo com um contrarrelógio por equipas de 19 quilómetros, antes da subida ao Montjuic no segundo dia. A terceira etapa marcará a passagem pelos Pirinéus e a entrada em França.
As ligações de Gironde e Dordonha vão depois proporcionar uma transição ideal para os sprinters antes de dois dias difíceis junto ao Maciço Central.
Depois começa a subida para os Alpes, palco do único contrarrelógio individual desta edição e de um último dia alucinante com um desnível de 5.600 metros entre Le Bourg-d'Oisans e Alpe d'Huez.
O grande momento da cerimónia de apresentação acabou por ficar praticamente para o fim, quando se percebeu que o Alpe d’Huez ia receber a chegada de duas etapas consecutivas, algo que não acontece desde 1979, quando o português Joaquim Agostinho venceu no primeiro dia.
Na 19.ª etapa, marcada para 24 de julho, os ciclistas vão ter uma curta ligação de 128 quilómetros entre Gap e o Alpe d’Huez, com algumas subidas antes, mas com a decisão a ficar para as derradeiras 21 curvas da mítica ascensão, enquanto o «inferno» ficou guardado para o dia seguinte.
A 20.ª e penúltima etapa, com 171 quilómetros e partida em Le Bourg d’Oisans, terá um desnível acumulado de 5.600 metros e passagens no Col de la Croix de Fer (24 km a 5,2 por cento de inclinação média), no Télégraphe (11,9 km a 7,1 por cento), no Galibier (17,7 km a 6,9 por cento) e no estreante Col de Sarenne (12,8 km a 7,3 por cento), antes da chegada ao Alpe D’Huez.
A chegada à capital parisiense, a 26 de julho vai contar com três passagens por Montmartre antes do final nos Campos Elísios.
Enquanto a competição masculina parte de Barcelona, a competição feminina, também apresentada esta quinta-feira, terá como ponto de partida a cidade de Lausana, na Suíça, e vai terminar, nove etapas depois (um total de 1.175 quilómetros), em Nice.
O programa completo do Tour 2026
04 jul: 1.ª etapa, Barcelona – Barcelona (Espanha), 19 km (CRE)
05 jul: 2.ª etapa, Tarragona – Barcelona (Espanha), 182 km
06 jul: 3.ª etapa, Granollers (Espanha) - Les Angles (França), 196 km
07 jul: 4.ª etapa, Carcassonne - Foix, 182 km
08 jul: 5.ª etapa, Lannemezan - Pau, 158 km
09 jul: 6.ª etapa, Pau - Gavarnie-Gèdre, 186 km
10 jul: 7.ª etapa, Hagetmau - Bordéus, 175 km
11 jul: 8.ª etapa, Périgueux - Bergerac, 182 km
12 jul: 9.ª etapa, Malemort - Ussel, 185 km
13 jul: dia de descanso
14 jul: 10.ª etapa, Aurillac - Le Lioran, 167 km
15 jul: 11.ª etapa, Vichy - Nevers, 161 km
16 jul: 12.ª etapa, Circuito Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône, 181 km
17 jul: 13.ª etapa, Dole - Belfort, 205 km
18 jul: 14.ª etapa, Mulhouse - Le Markstein, 155 km
19 jul: 15.ª etapa, Champagnole - Plateau de Solaison, 184 km
20 jul: dia de descanso
21 jul: 16.ª etapa, Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains, 26 km (CRI)
22 jul: 17.ª etapa, Chambéry - Voiron, 175 km
23 jul: 18.ª etapa, Voiron - Orcières-Merlette, 185 km
24 jul: 19.ª etapa, Gap - Alpe d'Huez, 128 km
25 jul: 20.ª etapa, Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez, 171 km
26 jul: 21.ª etapa, Thoiry - Paris Campos Elísios, 130 km