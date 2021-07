O austríaco Patrick Konrad venceu esta terça-feira a 16.ª etapa da Volta a França em bicicleta, na ligação entre Pas de la Casa, em Andorra, e Saint-Gaudens, já em território francês.

O corredor da Bora-Hansgrohe atacou na última subida, o Col du Portet d´Aspet, e deixou para trás os dois companheiros de fuga, o belga Jan Bakelants, da Intermarché-Wanty-Gobert, e o francês Fabien Doubey, da TotalEnergies, fazendo mais de 30 quilómetros a solo até à meta.

Konrad torna-se no terceiro austríaco a vencer uma etapa na Volta a França, após Max Bulla, com três vitórias em 1931, e Georg Totschnig, que triunfou na 14ª etapa do Tour de 2005.

Na geral, não houve alterações de maior no Top-10. Tadej Pogacar, da UAE-Team Emirates, segue líder da prova, com 5:18 minutos de vantagem para o colombiano Rigoberto Urán, da EF Education-Nippo, e 5:32 sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard, da Jumbo-Visma.

Esta quarta-feira o pelotão do Tour cumprirá uma das etapas-rainhas da prova, com início em Muret e final no Col du Portet, subida de categoria especial, após passagem por outras duas ascensões de 1ª categoria.