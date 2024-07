Os vários casos positivos de ciclistas, nos últimos dias, levaram a organização da Volta a França em bicicleta a reforçar as medidas de proteção contra a covid-19. A organização tornou obrigatório o uso de máscara.

Já houve dois abandonos na sequência da doença, nomeadamente do espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) e do britânico Thomas Pidcock (INEOS). A Amaury Sport Organisation (ASO) anunciou que todas as pessoas que entrem «em contacto com os corredores e os elementos das equipas», antes e depois das etapas, terão de usar máscara.

A medida já tinha sido adotada por várias equipas, mas agora torna-se geral. O camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates) contraiu a doença dias antes do início do Tour, mas, na antevisão da prova, garantiu ter recuperado prontamente.

Por outro lado, Geraint Thomas está a competir infetado, uma opção que tem motivado várias críticas ao galês e à sua equipa, a INEOS.