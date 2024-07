Como de costume, Pogacar venceu facilmente a 15.ª etapa da Volta à França, mantendo a liderança na geral. Com um ataque imparável nos últimos cinco quilómetros, numa subida íngreme em Plateau de Beille, que chegava aos 10% de inclinação, o esloveno dominou e deixou Jonas Vingegaard para trás, a mais de um minuto de distância.

Já o ciclista português João Almeida, da UAE Emirates, ficou em quinto na etapa e conservou o quarto lugar da geral. Apesar disso, o português da UAE Emirates admitiu que não estava satisfeito com a sua prestação individual. Terminou à frente do colega Adam Yates e Carlos Rodríguez, da INEOS.

Au terme de la deuxième semaine du Tour de France, Tadej Pogacar (UAE Emirates) compte plus de trois minutes d'avance sur son dauphin au classement général, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). https://t.co/UfCUKFAIqy #TDF2024 pic.twitter.com/lXU3ciguqb — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 14, 2024

Esta foi a 14.ª vitória de Tadej Pogacar nesta temporada, que está a correr-lhe de feição. Voltou a ganhar nos Alpes, depois de ter vencido a etapa anterior no sábado. Pogacar tem mais três minutos do que Vingegaard na geral e, imagine-se, mais 10 minutos do que Almeida, o quarto classificado.

Richard Carapaz, da EF-Education-EasyPost, foi eleito o ciclista mais combativo desta etapa. Segue-se um dia descanso na volta à França, nesta segunda-feira.