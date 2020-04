A Volta a França, considerada por muitos como a prova mais emblemática do ciclismo mundial, foi oficialmente adiada devido à covid-19com a organização a acreditar que seja possível a sua realização.

Este ano, a competição estava agendada para os dias 27 de junho e 19 de julho, no entanto, devido à propagação do novo coronavírus e à proibição do governo francês na realização de eventos com mais de 100 pessoas, o adiamento acabou por ser a decisão final.

Em comunicado, a organização anuncia, igualmente, que o Tour se vai realizar a partir do dia 29 de agosto.

Recorde-se que França, nesta altura, é o quarto país do mundo com mais casos confirmados de covid-19 (mais de 143 mil). No total, já morreram mais de 15.700 pessoas.