O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), atual camisola amarela do Tour, venceu de forma isolada, esta quinta-feira, a 18.ª etapa, tendo a vitória na prova praticamente no bolso depois de ter deixado Tadej Pogacar para trás a 4,5 quilómetros do final da ligação entre Lourdes e Hautacam (143,2km).

Vingegaard, que a cerca de 28 quilómetros da meta protagonizou um enorme gesto de fair-play ao esperar por Pogacar na sequência de uma queda do esloveno na descida após o Col de Spandelles, não só conservou a diferença de 02m18s que tinha à partida, como a aumentou, para três minutos e 26 segundos, quando falta uma etapa plana, o contrarrelógio e a chegada a Paris.

A grande decisão da etapa, na contagem de categoria extra até à meta, aconteceu nos últimos 5,2 quilómetros, altura em que Vingegaard e Pogacar apanharam Wout Van Aert, colega de equipa do dinamarquês que teve papel relevante para o esloveno da UAE-Team Emirates ceder terreno 700 metros depois. Esgotado, o belga, camisola verde dos pontos, acabaria ainda por ser apanhado e ultrapassado por Pogacar a três quilómetros do fim e terminou em terceiro na etapa, a dois minutos e dez segundos de Vingegaard. Pogacar bem tentou evitar perdas, mas já não conseguiu apanhar o líder da geral e chegou a um minuto e quatro segundos.

Além de ter reforçado a camisola amarela, Vingegaard é o novo camisola da montanha, destronando o alemão Simon Geshke (Cofidis). Nas camisolas individuais, só a branca da juventude, pertença de Pogacar, não é de um homem da Jumbo-Visma.

O momento da queda de Tadej Pogacar:

O aperto de mãos entre Pogacar e Vingegaard:

Vingegaard está cada vez mais perto de tornar-se, agora, o segundo ciclista dinamarquês a vencer o Tour, depois da conquista de Bjarne Riis em 1996.

Na sexta-feira, o Tour volta às etapas predominantemente planas, com a 19.ª e antepenúltima tirada, que antecede o contrarrelógio de sábado, a ligar Castelnau-Magnoac a Cahors, na distância de 188,5 quilómetros. A prova termina, como habitual, no domingo, com a chegada aos Campos Elísios. Perante este cenário, só um grande azar deverá evitar a conquista do dinamarquês de 25 anos.

A 18.ª etapa ficou ainda marcada por um acidente com mota e carro que provocou uma queda a dois ciclistas e pelo abandono de Chris Froome, devido à covid-19.

CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA – TOP 10:

1.º: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 03h59m50s

2.º: Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), +01m04s

3.º: Wout Van Aert (Jumbo-Visma), +02m10s

4.º: Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), +02m54s

5.º: David Gaudu (Ineos Grenadiers), +02m58s

6.º: Alexey Lutsenko (Astana), +03m09s

7.º: Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), +03m09s

8.º: Sepp Kuss (Jumbo – Visma) +03m27s

9.º: Alexandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), +04m04s

10.º: Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), +04m09s

CLASSIFICAÇÃO GERAL – TOP 10:

1.º: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 71h53m34s

2.º: Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), +03m26s

3.º: Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), +08m00s

4.º: David Gaudu (Ineos Grenadiers), +11m05s

5.º: Nairo Quintana (Team Arkea – Samsic), +13m25s

6.º: Louis Meintjes (Intermarché – Wanty), +13m43s

7.º: Alexandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), +14m10s

8.º: Romain Bardet (Team DSM), +16m11s

9.º: Alexey Lutsenko (Astana), +20m09s

10.º: Adam Yates (Ineos Grenadiers), +20m17s