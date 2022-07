Num duelo entre os dois principais candidatos à vitória na Volta a França, um enorme gesto de fair-play.

Quase dois quilómetros depois de o ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard, atual camisola amarela do Tour, ter evitado uma queda na descida após o Col de Spandelles, na 18.ª etapa, o esloveno Tadej Pogacar caiu mesmo a 28,8 quilómetros da meta.

Vingegaard, que partiu para a tirada com dois minutos e 18 segundos, ganhou involuntariamente alguns metros, mas apercebeu-se do infortúnio do principal adversário na classificação geral, esperou e, por fim, houve um cumprimento sincero entre ambos, num grande exemplo de desportivismo.

A etapa, de 143,2 quilómetros, liga Lourdes a Hautacam, terminando em subida, com uma contagem de montanha de categoria extra.

O momento da queda de Tadej Pogacar:

O aperto de mãos entre Pogacar e Vingegaard:

O momento anterior em que Vingegaard quase caiu: