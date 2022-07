Simon Clarke (Israel-Premier Tech) conquistou esta quarta-feira a quinta etapa do Tour, num dia em que o 'pavé' provocou diferenças entre os candidatos à geral.



Em fuga desde os quilómetros iniciais que ligaram Lille a Arenberg Porte du Hainaut, o ciclista australiano cortou a meta com o tempo de 03:13.35 horas, impondo-se ao neerlandês Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) e ao norueguês Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), terceiro a dois segundos.



Apesar de ter parado para ajudar Jonas Vingegaard e num dia em Roglic perdeu tempo para os restantes favoritos, Wout van Aert conseguiu defender a camisola amarelo. O belga vai partir para a sexta etapa, uma tirada de 219,9 quilómetros entre Binche e Longwy, com 13 segundos de vantagem para o norte-americano Neilson Powless (EF Education-Easypost) e 14 sobre Boasson Hagen.