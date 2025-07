Momentos antes da partida para a 12.ª etapa do Tour de França, que se realiza durante esta quinta-feira, vários ciclistas e o público presente prestaram homenagem ao jovem italiano Samuele Privitera.

O ciclista de 19 anos morreu na quarta-feira vítima de um grave acidente, durante a primeira etapa do Giro del Valle d'Aosta. No momento do acidente, Samuele Privitera seguia a cerca de 70 km/h.

O jovem foi transportado para o hospital mas acabou por perder a vida.

A etapa desta quinta-feira do Tour liga Auch e Hautacam numa distância de 180,6 quilómetros, naquele que é o primeiro dia nos Pirineus.