Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, após a derrota por 1-2 frente ao Benfica, na 10ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 2 de Novembro, no Estádio Algarve.

[O Farense acreditou que o resultado podia ser outro?]

Sim. No início, no meio e na parte final. Há oportunidades em todos os momentos para o Farense, não é só nos últimos 15 minutos.

Nos últimos 15 minutos, efetivamente tivemos de arriscar mais. Era o que estava previsto. Mas, quando está 1-1, há oportunidade para o Farense, quando o resultado ainda estava a zero, há uma oportunidade antes para o Farense, portanto, o Farense esteve dentro do jogo em todos os momentos.

Naquilo que são oportunidades claras de golo, o jogo foi absolutamente dividido. Mais posse do Benfica, obviamente, mas naquilo que é o sumo do jogo, que para mim são as oportunidades claras de golo, foi absolutamente dividido.

Aquilo que obviamente se ajustava mais, tendo em conta essas mesmas oportunidades de golo, seria o empate.