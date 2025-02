Tozé Marreco colocou o lugar à disposição, mas recebeu, no final da conferência de imprensa após a derrota com o Nacional, uma demonstração pública de confiança por parte da SAD do Farense.

Rui Gomes, administrador da SAD, assistiu à conferência de imprensa e, depois de a conversa com os jornalistas ter terminado, dirigiu-se a Tozé Marreco, abraçou-o e repetiu por mais do que uma vez: «você é o nosso treinador».

O treinador tinha assumido, minutos antes, que ainda não tinha falado com o presidente João Rodrigues.

«O meu lugar está sempre à disposição. Eu sou um homem que assume todas as responsabilidades. Se [o presidente] achar que há mais hipóteses de o Farense se manter na I Liga sem eu estar ao comando, dou-lhe um abraço e faço as minhas malas para Coimbra sem problema nenhum. É gente por quem tenho imenso respeito», disse.

Tozé Marreco revelou ainda que, depois do jogo, os cinco capitães do Farense se quiseram reunir com ele para demonstrar «apoio incondicional».

«Quiseram-se passar toda a carta branca, estando dispostos para tudo o que quer que eu decida em prol do grupo. Foi um apoio que agradeci e que me foi muito importante. Não estava sequer à espera», concluiu.

O Farense perdeu este domingo, 9 de Fevereiro, por 0-2 frente ao Nacional, em casa. Os algarvios estão no penúltimo lugar do campeonato e já levam seis jogos sem ganhar.