Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, em conferência de imprensa após o empate 0-0 frente ao Casa Pia esta segunda-feira, 7 de Abril, no Estádio São Luís, em Faro.

[Foi mais um jogo em que o Farense criou muito, mas não concretizou. O que falta para quebrar o enguiço?]

Não tenho nenhuma justificação lógica, racional, estatística, o que quer que seja, para justificar, novamente, o facto de termos criado mais do que suficiente, situações claríssimas de golo, para não conseguirmos [marcar].

Divido isto em dois ou três momentos, o mérito do guarda-redes adversário e, depois, numa ou noutra situação, tem de haver mais competência nossa, porque há situações de um para um, como a do Yusupha, em que temos responsabilidade.

Há outras coisas que eu não consigo explicar. Tivemos o segundo fora de jogo aqui anulado por sete centímetros. É o futebol e eu não tenho justificação lógica.

Tivemos outra bola que é tirada na linha de golo e temos vários remates. Não permitimos nenhum remate enquadrado do adversário, mas o que fica para a história é o empate.

A motivação, o empenho, não é questão. É insistir, independentemente do que passe daqui até ao final do campeonato. Passa pela capacidade de luta e entrega, em que não se possa apontar nada no empenho. E vai ser assim, umas vezes com mais sorte e outras com menos.

Os treinadores adversários, tem sido análise comum toda a gente referir os resultados mentirosos que temos tido.

[E mesmo as derrotas têm sido por resultados tangenciais…]

Desde que cheguei, são muitos jogos em que, do pouco que permitimos, temos sido penalizados. E que não temos sido eficazes.

Não sei se o nosso melhor marcador terá dois ou três golos, não temos tido esse golo de que precisamos e que estamos a merecer. Merecemos muito mais, isso é notório.

[Sentiu a equipa ligada hoje?]

Completamente. Foi um jogo em que mais o senti. É normal haver quebras durante o jogo, oscilações. Uma equipa que não permitiu um remate enquadrado ao adversário é uma equipa que está ligada. Não senti que tivéssemos deitado a toalha ao chão em nenhum momento.