Tozé Marreco, treinador do Farense, em conferência de imprensa, após a derrota por 1-2 frente ao Santa Clara, este sábado, 17 de Maio, em Faro, e que levou à despromoção dos algarvios.

[O que faltou ao Farense?]

O jogo foi um reflexo da época. Tivemos uma entrada na segunda parte que nada fazia prever, tendo em conta até termos conseguido o empate num momento importante. O Santa Clara é uma equipa forte nas transições, no ataque rápido e tentou explorar isso ao máximo.

Faltou o que faltou em muitos momentos: o golo. E discernimento. Nós treinamos este cenário, de ter de ir atrás do resultado nos últimos 15 minutos, e não tivemos o discernimento que devíamos ter tido na parte final.

O resumo do jogo é muito isto, apesar de sabermos que o empate era o mais justo. Cada um deve assumir as suas responsabilidades. Chegámos num momento muito duro, lutámos até ao fim, mas não conseguimos.

[O próprio mister fará essa avaliação pessoal?]

Claro que sim. Encontrámos uma equipa sem ideias, com oito lesionados, treinámos uma ideia de jogo, eu assumiu muitas responsabilidades, tentámos criar em cima disso, com as contratações em Janeiro, mas foi duro. Tenho a consciência tranquila de que tudo fizemos. Merecíamos mais e ter mais pontos pelo que jogámos, pelas oportunidades que criámos, mas tivemos esta debilidade em marcar golos que nos prejudicou muito.

[Esta é uma etapa que termina?]

Temos todos de respirar fundo, cada um fazer a sua análise. Vão ser dias duríssimos, mas que hão de passar. Custa ainda mais num clube com esta história, com esta abrangência, merecia mais pontos do que aqueles que temos e ficar na primeira divisão. O futebol nem sempre é justo: é a única profissão o mundo em que podemos fazer 90% das coisas bem e não ganhar.