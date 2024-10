Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, em conferência de imprensa após a vitória frente ao Estoril (1-0), em jogo disputado este domingo, 6 de Outubro, em Faro.

[Foi uma vitória arrancada a ferros. Teve outro sabor?]

Teve um sabor especial por tudo o que tem sido a época do Farense. Com os constrangimentos que temos… Foi arrancada a ferros, mas justa. A equipa soube o que tinha de fazer. Defensivamente, o Velho foi decisivo como sempre. Tivemos duas bolas no poste e foi uma vitória justa da nossa parte e merecida para os rapazes que têm sido incansáveis.

[A vitória pode ser o clique para o resto da temporada?]

Era importante para quebrarmos a série de derrotas, não sofrer golos… e ganhar. Temos sete jogadores lesionados e portanto os constrangimentos são grandes. A resposta dos jogadores foi de quem quer muito, de homens valentes e isso é o que me fica. Essa crença que é necessária na adversidade e estou muito contente. Mas há uma má notícia que lhes dei no final: ainda há muito a fazer. Hoje, merecem festejar, divertir-se, com as famílias, os amigos e a partir da próxima semana preparar o jogo da Taça porque queremos chegar muito longe.

[Foi o primeiro jogo no São Luís. Qual foi o sentimento no final?]

Aproveito para dizer que fui expulso porque fui festejar com o meu filho que estava na outra bancada. São momentos importantes e que quero repetir. É importante que as pessoas tenham paciência, que percebam a envolvência, que ainda falta muito campeonato, que temos todas estas limitações.

Se eu sentisse que os jogadores que não queriam, não andavam, não treinavam… mas não acredito que aconteça com este grupo de homens que temos.

Quando meti o Raúl na frente e preparámos aquele 3-4-3, talvez tenha passado por maluco, mas as coisas acabaram por correr bem.

[O treinador do Estoril queixou-se do momento da assistência a Ricardo Velho, perto do final de jogo, dizendo que foi usado para dar instruções aos jogadores e que não é bom para o futebol português…]

Se calhar devia preocupar-se mais com o que se passa dentro do campeonato. Ganhámos, ganhámos bem e é seguir. E o Raul acabou os últimos 10 minutos na frente, sim.