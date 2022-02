A queda de uma torre de iluminação provocou um morto e um ferido, em Pola de Lena, nas Astúrias, num jogo da 3.ª divisão espanhola.

A tragédia aconteceu na manhã deste domingo, durante a partida entre o Lenense e o Lealtad, levando à suspensão do encontro.

De acordo com relatos no local, as fortes rajadas de vento (entre 70 e 80 km/h) provocaram o derrube do poste publicitário sobre uma torre de iluminação, provocando um efeito dominó com a estrutura a cair sobre uma zona onde se situa o público, o que resultou numa vítima fatal. Outro adepto foi também atingido pelo impacto mas escapou apenas com fraturas no braço.