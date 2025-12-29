Anthony Joshua, antigo campeão olímpico de boxe, esteve envolvido num trágico acidente de viação que resultou em duas vítimas mortais na Nigéria. O pugilista de 36 anos teve mesmo de ser desencarcerado e foi transportado para um hospital para realizar exames médicos, segundo o jornal nigeriano Daily Post.

Ao que tudo indica a viatura onde seguia Anthony Joshua terá embatido de forma violenta num camião que estava parado e duas das pessoas que seguiam no carro do lutador terão tido morte imediata.

Ainda não é claro se Anthony Joshua ia ao volante, mas as imagens que estão a correr nas redes sociais, que mostram o boxista ainda no interior da viatura acidentada, dão a entender que não.

Anthony Joshua já tinha estado em destaque há poucos dias, depois de ter vencido o youtuber Jake Paul num combate promovido nas redes sociais.