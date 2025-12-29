VÍDEO: antigo campeão olímpico envolvido em acidente com dois mortos
Pugilista Anthony Joshua foi transportado para o hospital
Anthony Joshua, antigo campeão olímpico de boxe, esteve envolvido num trágico acidente de viação que resultou em duas vítimas mortais na Nigéria. O pugilista de 36 anos teve mesmo de ser desencarcerado e foi transportado para um hospital para realizar exames médicos, segundo o jornal nigeriano Daily Post.
Ao que tudo indica a viatura onde seguia Anthony Joshua terá embatido de forma violenta num camião que estava parado e duas das pessoas que seguiam no carro do lutador terão tido morte imediata.
Ainda não é claro se Anthony Joshua ia ao volante, mas as imagens que estão a correr nas redes sociais, que mostram o boxista ainda no interior da viatura acidentada, dão a entender que não.
Anthony Joshua já tinha estado em destaque há poucos dias, depois de ter vencido o youtuber Jake Paul num combate promovido nas redes sociais.
Anthony Joshua has now been removed and on his way to the hospital. Video below. Still no sign of ambulance. The Nigerian Government doesn't value people's lives. How would there be no accident response unit in Lagos-Ibadan expressway? pic.twitter.com/oEj6HoRn5W— EngrMideh4Truth (@wandypee) December 29, 2025