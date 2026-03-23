Caos no Aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, depois de um aparatoso acidente entre um avião da Air Canada e um veículo de bombeiros que provocou dois mortos, o piloto e copiloto do avião, além de dezenas de feridos.

A colisão ocorreu na pista quatro do movimentado aeroporto quando a aeronave CRJ-900 da Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar. «O voo 8646 estava a caminho de LGA, proveniente de Montreal (YUL). A lista preliminar de passageiros indica que a aeronave transportava 72 passageiros e 4 tripulantes, embora este dado esteja sujeito a confirmação. O incidente ocorreu aproximadamente às 23:47 do dia 22 de março de 2026», refere um comunicado da Jazz Aviation que opera soba marca Air Canada Express.

Em conferência de imprensa, Kathryn Garcia, diretora executiva da Autoridade Portuária de Nova Iorque e Nova Jérsia, revelou que 41 pessoas, entre passageiros e membros da tripulação, foram levados para o hospital, mas nove já tiveram alta.

Entre os feridos estão também dois agentes da Polícia da Autoridade Portuária que foram levados para o hospital com fraturas.

O aeroporto está ainda encerrado enquanto prosseguem as investigações.

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