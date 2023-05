O lutador de MMA Felipe «Cabocão» Soares, que chegou a participar na UFC, morreu atropelado por um autocarro, no Rio de Janeiro, quando regressava a casa de um treino.

O atleta de 29 anos, conhecido como Cabocão, foi surpreendido por um autocarro quando atravessava a Avenida das Américas, em Guaratiba, no Rio de Janeiro.

O treinador do atleta, Rodrigo Babi, contou à imprensa brasileira que o lutador ainda foi assistido no local pelo Corpo de Bombeiros e transportado para o Hospital Rocha Faria, mas estava em estado muito grave e acabou por não resistir aos ferimentos.

Felipe Cabocão, que tinha sido pai há dez meses, treinava na equipa Team Nogueira, com uma performance de onze vitórias e quatro derrotas na MMA. Antes disso, foi campeão peso-pena do Jungle Fight em 2017 e fez seis lutas no UFC entre 2019 a 2022.