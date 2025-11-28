José Sousa, jovem de 18 anos, que jogava no Vasco da Gama, de Fátima, foi encontrado morto, à beira da estrada, em circunstância que estão ainda por apurar, segundo divulgou o clube numa nota publicada nas redes sociais.

O jovem foi dado como desaparecido na manhã de 27 de novembro, já depois da família o ter procurado durante toda a noite. O corpo do jovem jogador acabou por ser encontrado, caído num terreno, já fora da estrada, em Tourões, no concelho de Porto de Mós, no percurso que José Sousa fazia habitualmente a caminho de casa. As primeiras indicações apontam para um despiste de moto.

«Hoje partiu alguém que marcou cada dia que viveu connosco. Atleta ainda Júnior, José chegou ao nosso clube em setembro e, desde então, mostrou aquilo que muitos demoram anos a conquistar: trabalho, dedicação, humildade e liderança», escreveu a Associação Desportiva Recreativa e Cultural Vasco da Gama numa publicação no Facebook.

«Partiu de forma inesperada, quando regressava a casa, deixando um vazio impossível de preencher. Mas deixa também um legado enorme! A forma como treinava, como competia, como inspirava quem o rodeava. O Zé será sempre lembrado não apenas como jogador, mas como um membro da nossa família!», escreve ainda a associação onde o jovem jogava.

A família indicou, entretanto, que as cerimónias fúnebres estão marcadas para este sábado, para a Igreja de São Vicente Aljubarrota.