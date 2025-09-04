A Federação de Voleibol está de luto pela morte do antigo árbitro Pedro Trindade, uma das 16 vítimas do trágico acidente no elevador da Glória, na quarta-feira, que está a marcar a atualidade em Portugal.

«A Federação Portuguesa de Voleibol está profundamente consternada com a tragédia, que vitimou um antigo membro da sua comunidade: Pedro Manuel Alves Trindade. Ex-árbitro da Associação de Voleibol de Lisboa, Pedro Trindade também exerceu funções de dirigente na mesma entidade», escreveu a federação em comunicado estendendo o voto de condolências a todas as vítimas da tragédia.

«As nossas mais sinceras condolências a todos os que foram afetados por este trágico acontecimento. Que possam encontrar força e conforto uns nos outros para superar este momento tão difícil», escreve ainda a Federação Portuguesa de Voleibol.