Contratado na condição de jogador livre depois de ter rescindido contrato com o Inter de Milão, João Mário custou ao Benfica 5,513 milhões de euros.

Esta informação consta do Relatório e Contas da SAD encarnada referente ao primeiro semestre de 2021/22. Esse montante, lê-se, «engloba os encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados».

É ainda referido que Soualiho Meïté acarretou um investimento total de 7,287 milhões de euros e Roman Yaremchuk de €18,458M. Recorde-se que neste último caso em concreto o Benfica tinha informado, aquado da realização do negócio, ter pago 17 milhões de euros por 75 por cento do passe do internacional ucraniano. O valor em excesso está relacionado com serviços de intermediação e encargos com o mecanismo de solidariedade.