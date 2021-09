O mercado de transferências fechou na última terça-feira e é hora de fazer contas sobre as vendas e as compras de Sp. Braga, Sporting, Benfica e FC Porto.



Ora, os bracarenses somaram cerca de 12,7 milhões de euros no total. As vendas de Ricardo Esgaio ao Sporting por 5,5 milhões de euros e de Fransérgio ao Bordéus por 4,4 milhões de euros, segundo os dados do clube, foram as que mais contribuíram para este saldo positivo. O emblema liderado por António Salvador pode ainda arrecadar mais 3,3 milhões de euros em objetivos dos negociados consumados.



Em contrapartida, os minhotos gastaram aproximadamente 4,7 milhões de euros com as contratações de Mario González, Lucas Mineiro, Iuri Medeiros, Tiago Esgaio, Laximicant e de Mário Júnior.



Ugarte foi a contratação mais cara do Sporting para 2021/22.





Por seu turno, o PSG pagou quatro milhões de euros ao Sporting pelo empréstimo de Nuno Mendes. A transferência do lateral para o clube francês contempla opção de compra de 40 milhões pelo que os leões podem receber um total de 44 milhões no negócio.



Somando as vendas de Maximiano por 4,5 milhões de euros ao Granada e de Misic por dois milhões ao Dínamo Zagreb, os campeões nacionais somaram no total, até ao momento, 10,5 milhões.



Por outro lado, o Sporting gastou um total de 12 milhões de euros em dois jogadores: Ricardo Esgaio (5,5 milhões) e Manuel Ugarte (6,5 milhões de euros).



Internacional ucraniano foi a contratação mais cara do mercado de transferências em Portugal.



Já o Benfica gastou um total de 25,5 milhões de euros nas contratações de Radonjic (taxa de empréstimo de um milhão), Gil Dias (1,5 milhões), Meïté (seis milhões de euros) e de Yaremchuk (17 milhões de euros).



Por outro lado, os encarnados somaram um total de 49,5 milhões de euros em vendas. Pedrinho saiu para o Shakhtar por 18 milhões de euros e Waldschmidt regressou à Alemanha a troco de 12 milhões de euros. As águias venderam ainda Nuno Tavares por oito milhões de euros ao Arsenal, Cervi ao Celta de Vigo por quatro e emprestaram Vinícius ao PSV por 2,5 milhões. O clube holandês ficou, no entanto, com opção de compra de 10 milhões de euros, que se torna obrigatória mediante o cumprimento de certos objetivos.



A estas vendas, somam-se as de Krovinovic ao Hadjuk Split (1,5 milhões de euros), de Caio Lucas ao Sharjah (dois milhões de euros) e de Alfa Semedo ao Vitória (1,5 milhões de euros).



Danilo foi... a maior venda do FC Porto nesta janela de transferências.



Por último, o FC Porto gastou um total de aproximadamente 25 milhões de euros em reforços para o plantel e encaixou no total de 21,25 milhões de euros em vendas.



Os dragões recrutaram Fábio Cardoso por 2,2 milhões de euros, Wendell por quatro milhões, Pepê por 15 milhões e Bruno Costa por ,5 milhões de euros. Em sentido contrário, a SAD azul e branca lucrou 16 milhões de euros pela venda de Danilo ao PSG, cinco milhões com a saída de Chidozie em definitivo para o Boavista e recebeu 250 mil euros pelo empréstimo de Fernando Andrade ao Al-Fayha.





*dados transfermarkt à excepção das vendas e compras do Sp. Braga