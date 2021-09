O Barcelona anunciou a chegada de Luuk de Jong por empréstimo do Sevilha até final da temporada.

Em comunicado, o clube catalão anunciou que vai pagar o salários do avançado de 31 anos e que tem opção de compra no final do empréstimo.

Luuk de Jong chegou a Espanha em 2019, vindo do PSV, e, desde então, fez 94 encontros com a camisola do Sevilha, tendo marcado 19 golos e feito três assistências.