Vasco Sousa é jogador do Moreirense. O FC Porto emprestou o médio aos cónegos durante a próxima temporada, tal como o Maisfutebol deu conta. Segundo anunciaram os dragões, há uma opção de compra de oito milhões de euros por 80% do passe do atleta.

O clube diz também que, antes de rumar ao Moreirense, Vasco Sousa renovou contrato com o FC Porto até 2030. Antes de ficar definido o seu futuro, também foi noticiado o interesse do V. Guimarães, onde Vasco foi formado, no atleta. Porém, não se efetivou.

O médio-centro português, de 22 anos, vai ganhar experiência na Liga portuguesa sob comando de Vasco Botelho da Costa, novo treinador do Moreirense. Pelo FC Porto, Vasco soma 16 jogos na equipa principal e 89 pela equipa B.

O sua afirmação na época passada foi dicultada por uma lesão prolongada - uma fratura no perónio direito, sofrida diante do Farense, em fevereiro deste ano. Desde aí nunca mais jogou.