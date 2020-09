Darwin Nuñez está de volta a Almeria para ultimar as negociações com o Benfica. O jogador tinha seguido com a equipa para um estágio de duas semanas em Marbella, mas regressou agora para acertar os pormenores da transferência. Rui Costa também está na cidade espanhola para fechar o acordo e trazer o avançado para Lisboa.

A informação é avançada pelo jornal La Voz de Almeria e o jogador foi mesmo fotografado no regresso à cidade.

O Maisfutebol já tinha adiantado, entretanto, que os dois emblemas estavam perto de um entendimento e que o representante do jogador, Edgardo Lasalvia que, em declarações ao nosso jornal, contou que aguardava pelo desfecho para reunir com o Benfica e acertar os pormenores finais do contrato do avançado.

O jornal La Voz de Almeria também adianta que Rui Costa está na sede do clube para fechar o acordo.