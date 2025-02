Nico González acaba de igualar Otávio na lista das vendas mais caras do FC Porto - 60 milhões de euros, o valor da sua cláusula de rescisão.

Já depois de o Maisfutebol ter dado conta dos detalhes do negócio, foi oficializada a transferência do médio espanhol desde o FC Porto para os citizens, na noite desta segunda-feira.

Antes de mais é preciso dizer que o FC Porto exerceu a opção de compra de 20 por cento da mais-valia que o Barcelona detinha sobre uma venda de Nico González. Por esses 20 por cento a SAD portista pagou três milhões de euros, dimiuindo o direito de uma mais-valia do Barcelona de 40 para 20 por cento.

Dos 60 milhões de euros, 10 milhões vão para os cofres do Barcelona - respeitantes aos tais 20 por cento de uma mais valia - e 10 por cento vão para o serviço de intermediação, ou seja, seis milhões.

Nico assina um contrato de quatro anos e meio com o Manchester City até ao verão de 2029. Esta é a quarta transferência de inverno dos citizens para enfrentar a segunda metade da temporada.

Txiki Begiristain, diretor do futebol do Manchester City, admitiu que este negócio foi «difícil».

«Foi uma transferência difícil de concretizar, porque o seu desempenho esta época tem sido extraordinário e tem sido uma parte muito importante do que o FC Porto está a fazer. Estamos muito satisfeitos por termos conseguido concretizar esta transferência antes do fecho da janela», disse aos meios do clube.

Já Nico revelou estar entusiasmado. Esta é a oportunidade perfeita para mim nesta fase da minha carreira. Tenho 23 anos e quero pôr-me à prova em Inglaterra. Não há melhor clube do que o Manchester City para o fazer. Vejam o plantel que eles têm aqui. É inacreditável, cheio de jogadores de classe mundial. Não há nenhum futebolista no mundo que não queira fazer parte desta equipa», disse.

«Conheço a reputação de Pep Guardiola e estou ansioso por trabalhar com ele. Na verdade, sinto-me honrado por ele querer que eu jogue na sua equipa», completou.

Eis o comunicado enviado à CMVM:

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou a um acordo com o Manchester City Football Club (“Manchester City”) para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador profissional de futebol Nicolás González Iglesias (“Nico González”), pelo valor fixo de 60M€ (sessenta milhões de euros), correspondente ao montante da cláusula de rescisão do jogador.

O FC Porto informa também que exerceu antecipadamente a opção de compra ao Futbol Club Barcelona (“FC Barcelona”) de 20% das mais valias numa transferência do jogador, por um valor de 3M€ (três milhões de euros), retendo o FC Barcelona direito a apenas 20% das mais valias na transferência, cancelando também a opção de recompra que o FC Barcelona tinha sobre o jogador por um valor de 30M€ (trinta milhões de euros), exercível até 30 de junho de 2025.

A FC Porto – Futebol, SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% do montante da transação líquido do mecanismo de solidariedade.

Porto, 3 de fevereiro de 2025.»