A representar a seleção olímpica do Brasil, Pedrinho falou pela primeira vez sobre o Benfica.



«É uma equipa muito grande e por ser Portugal a adaptação acaba por ser mais fácil. É um clube que tem grandes jogadores. Neste momento está com muitos pontos na frente do campeonato e pode ser campeão. Pode ser um pontapé bacana para estar na Europa e fazer o meu melhor», disse, citado pelo Globo Esporte.



O extremo de 21 anos frisou ainda que não queria deixar os sub-23 do Escrete sem se despedir do Corinthians.



«Ouvi bastante rumores, hoje em dia com a internet, seguimos tudo. Sempre disse ao meu empresário que gostaria de voltar ao Corinthians. Não queria sair daqui (Colômbia) direto», referiu antes de prosseguir o raciocínio.



«Vi que a janela fechou, mas pedi ao meu empresário para não me dizer nada para não atrapalhar e para falar comigo quando chegasse ao Brasil. Agora quero aproveitar o tempo que tiver no Corinthians, vou dar o meu máximo. Tenho uma enorme gratidão pelo clube», acrescentou.



Tal como o Maisfutebol escreveu, Pedrinho vai reforçar o Benfica na próxima temporada a troco de 20 milhões de euros mais a cedência de Yony González.