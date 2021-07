Mehdi Taremi deu uma entrevista no Irão em que fez um balanço da primeira temporada no FC Porto e falou também do futuro.

«Tive uma época maravilhosa, a minha melhor época de sempre, até agora, mas quero melhorar e irei certamente fazer melhor na próxima», disse o jogador portista em entrevista ao canal iraniano Varzesh.

O avançado foi questionado sobre a comparação desta temporada no FC Porto com o Rio Ave, clube que representava antes. «Quando jogas numa equipa mais pequena, a pressão é menor. Numa equipa maior, as expectativas são mais altas, mas também tens jogadores num nível mais elevado o que ajuda a mostrar mais a tua qualidade», afirmou, falando depois no tempo que demorou a entrar no onze dos dragões.

«Cada treinador tem o seu gosto, e na opinião do técnico [Sérgio Conceição], eu deveria demorar algum tempo para me adaptar à equipa. Os jogadores que já estavam no FC Porto estavam bem entrosados uns com os outros», começou por dizer.

«Alguns jogadores adaptam-se mais depressa do que outros, mas, no geral, tendo em conta que podia ter entrado na equipa mais cedo, ainda bem que consegui jogar bem e o treinador ficou satisfeito comigo», acrescentou, falando depois sobre a renovação do técnico.

«Nos anos em que ele está no FC Porto tem tido bons resultados, sobretudo na Liga dos Campeões, e acho que o clube tomou uma boa decisão em mantê-lo. A equipa está muito unida e acho que podemos fazer a diferença com esta equipa», disse ainda.

Sobre o seu próprio futuro, Taremi afirmou: «Vamos ver o que acontece. A decisão não é minha e tenho contrato com o FC Porto, onde estou feliz e confortável. No fim de contas, o futebol é um negócio. Podem acontecer coisas e o clube pode ter de te vender por questões financeiras, mesmo precisando muito de ti.»

Questionado sobre se prefere ficar ou sair, o avançado respondeu: «Depende sempre da equipa que me quisesse ou do que o FC Porto tem em mente para o futuro. Nada é certo.»

Sobre a possibilidade de Sérgio Oliveira sair, Taremi voltou a falar de incerteza. «O Sérgio Oliveira é um dos meus bons amigos no Porto. Ainda não é certo se ele fica ou sair. Temos de esperar para ver o que acontece com ele e mesmo comigo.»