Renan Ribeiro pretende continuar no Sporting e tem a intenção de recuperar a titularidade perdida para Luís Maximiano sensivelmente a meio da época da época passada, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do jogador.

Segundo foi possível saber, os alemães do Hertha Berlim chegaram a entrar em cena há já alguns meses para se inteirarem das condições necessárias para garantir a contratação do guarda-redes brasileiro, mas esbarraram nas exigências do Sporting: 5 milhões de euros, considerados excessivos para o clube germânico.

Renan só admite deixar os leões mediante uma proposta com condições financeiras e desportivas aliciantes, sendo que nesta altura está mais inclinado em continuar em Alvalade.

Recorde-se que o guardião de 30 anos está no Sporting desde 2018/19. Primeiro, chegou por empréstimo do Estoril, mas depois, no princípio de 2019, os leões exerceram a opção de compra de Renan, peça importamente nas conquistas das taças da Liga e de Portugal nessa temporada.