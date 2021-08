O Manchester City anunciou nesta quinta-feira a contratação do médio Jack Grealish, que chega do Aston Vila, e vai ficar com a camisola que pertencia a Kun Aguero.

Aos 25 anos, o internacional inglês muda-se para o campeão inglês por quem assina por seis anos. Os valores do negócio não foram divulgados, mas a imprensa inglesa fala num investimento de cerca de 117 milhões de euros.

Na época passada, Grealish fez 27 jogos com a camisola dos villans, equipa na qual fez toda a formação, e marcou sete golos.

«Estou incrivelmente contente por assinar pelo Man City, que é a melhor equipa de Inglaterra e tem um treinador que eu considero o melhor do mundo», disse o jogador, em declarações ao site dos citizens.

