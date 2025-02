O bósnio Vladan Kovacevic é oficialmente jogador do Légia de Varsóvia, da Polónia. O clube anunciou nesta quarta-feira a chegada do guarda-redes através das redes sociais, até ao final da época.

Kovacevic vai trabalhar agora às ordens do treinador português Gonçalo Feio, juntamente com o lateral luso Rúben Vinagre e o médio Claude Gonçalves.

Com a chegada de Rui Silva no mercado de inverno, Vladan Kovacevic perdeu ainda mais espaço nas escolhas de Rui Borges e acaba por regressar ao país onde foi mais feliz na carreira.

Antes de chegar ao Sporting, Kovacevic destacou-se no Rakow. Na temporada passada, chegou até a defrontar os leões na Liga Europa.

Vladan Kovacević wypożyczony do Legii Warszawa ✨



Były mistrz Polski, jeden z najlepszych bramkarzy w PKO Bank Polski Ekstraklasie w ostatnich latach, 26-letni Vladan Kovacević został wypożyczony do Legii Warszawa do końca sezonu 2024/25 ze Sportingu CP.



Więcej informacji ➡️… pic.twitter.com/eOk6tUpgRD