O Benfica oficializou a saída de Caio Lucas a título definitivo para o Al Sharjah, tal como o Maisfutebol avançou.

O extremo brasileiro não entrava nos planos de Jorge Jesus e foi inclusive dispensado de se apresentar no Seixal para o arranque da pré-temporada.

Caio Lucas, de 27 anos, esteve emprestado na última época e meia a esta mesma equipa dos Emirados Árabes Unidos.

Desde que se transferiu para o Benfica, no verão de 2019, Caio Lucas fez apenas 11 jogos e 317 minutos. Apontou um golo e ao fim de meia época ao serviço das águias, sob o comando de Bruno Lage acabou por ser emprestado ao Al Sharjah, regressando ao um país do qual saíra meses antes após três épocas ao serviço do Al Ain.