O Tondela anunciou que Iker Undabarrena é reforço para as próximas duas temporadas.

O médio espanhol, de 26 anos, assinou até 2023 com o clube beirão.

Formado no Athletic Bilbao, Undabarrena atuou nos espanhóis do Sabadell (terceiro escalão) na temporada passada.

«Venho com o objetivo de ajudar e fazer uma época bonita. Falei com o Roberto Olabe que me disse que o Tondela é um clube muito familiar, em que todos se tentam ajudar uns aos outros. É um clube que está a crescer e quer continuar a crescer, tal como eu», disse à comunicação do clube..