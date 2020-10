O Farense anunciou nesta terça-feira a contratação de Djalma, extremo angolano que regressa a Portugal, depois de ter deixado o FC Porto em 2012, confirmando a notícia dada pelo Maisfutebol na segunda-feira.

O internacional angolano, de 33 anos, estava sem clube desde que saiu do Alanyaspor no final da época passada e vai agora representar o terceiro clube em Portugal, depois de se ter estreado no Marítimo.