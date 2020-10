O Botafogo anunciou nesta terça-feira a contratação de Kelvin. O antigo jogador do FC Porto estava no Avaí, mas mudou-se para o emblema do Rio de Janeiro com o qual assinou até fevereiro de 2021, ou seja, até final do campeonato brasileiro.

Porém, há a possibilidade de renovar por mais dois anos, escreve a imprensa brasileira.