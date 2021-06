O Benfica anunciou esta segunda-feira que assinou contrato com o lateral direito João Conceição, de 16 anos.

O jovem jogador, juvenil de 1.º ano, com percurso futebolístico começado no FC Ferreiras em 2010/11, João Conceição vestiu a camisola do Louletano DC durante duas temporadas e representa o Benfica há sete épocas.

Em 2019/2020 contabilizou 18 jogos pelos Iniciados A das águias, e nesta época, no Torneio Nacional de Sub-17 (segundo momento competitivo), acumula um jogo e um golo.

João Conceição totaliza cinco internacionalizações pela Seleção Nacional: duas nos Sub-16 e três nos Sub-15.

«É um orgulho enorme assinar contrato profissional por este grande Clube! Vou continuar a dar tudo em campo», assumiu o jovem lateral, citado pelo site do clube.