O Belenenses anunciou esta segunda-feira a contratação de Pedro Nuno.

O avançado português de 26 anos assina pelo Belenenses um contrato válido até 2024 e ocupa a vaga de Silvestre Varela, que terminou o contrato e não renovou.

«Encontrei aqui um projecto bom, que aposta no jogador português e isso foi algo que vi com bons olhos. Gosto de ajudar, se for com golos e assistências ainda melhor. Vou trabalhar sempre no máximo», disse Pedro Nuno, citado pelo Belenenses.

O avançado esteve três temporadas no Moreirense, mas esta época terminou em Novembro, graças a uma rotura de ligamentos que o impediu de jogar mais no resto da temporada. Saiu em final de contrato, por isso assina pelo Belenenses como jogador livre.