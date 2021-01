O Sp. Braga anunciou nesta sexta-feira a contratação de Dion McGhee, médio de 20 anos que chega do Newcastle, depois de ter feito a formação no Manchester United, clube que deixou no início da época.

De acordo com a informação divulgada pelos arsenalistas, Dion chega ao clube a custo zero, assina até ao final da época, com mais três épocas de opção.

[em atualização]