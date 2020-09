O Sporting e o Sp. Braga chegaram a acordo sobre a forma de regularização dos montantes em dívida pelo clube lisboeta relativamente à transferência de Rúben Amorim.

A informação foi avançada pelos dois clubes num comunicado conjunto sem esclarecimentos adicionais.

Recorde-se que o Sporting contratou, em março deste ano, Rúben Amorim ao Sp. Braga por 10 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do treinador.

No entanto, a verba nunca chegou a entrar nas contas do clube minhoto, tendo o clube leonino liquidado apenas o valor do IVA: cerca de 2,5 milhões de euros.

Os juros mensais inerentes ao incumprimento do pagamento fizeram disparar o valor de uma dívida que a 4 de setembro (exactos seis meses após a oficialização de Rúben Amorim no Sporting) teria nova penalização de 15 por cento, ao abrigo do Regulamento Disciplinar da Liga.

Certo é que, agora, os dois clubes informaram ter chegado a um acordo para a regularização de «todos os montantes devidos em função da contratação de Rúben Amorim».