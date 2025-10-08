«A vitória não é uma opção, é uma identidade que nos define». Através de um vídeo narrado por Sérgio Conceição, o Al Ittihad anunciou a contratação do treinador português, nesta quarta-feira.

O clube ainda não divulgou a duração do contrato, mas o Maisfutebol sabe que o contrato é de duas temporadas. Conceição e sua equipa técnica viajam ainda esta quarta-feira para a Arábia Saudita.

O antigo treinador do FC Porto vai contar, na sua equipa técnica, com o apoio de João Costa, Siramana Dembélé, Fábio Moura, Diamantino Figueiredo e Vedran Runje, além do analista Eduardo Oliveira.

Conceição será treinador dos portugueses Danilo Pereira e Roger Fernandes, assumindo funções no campeão saudita em título. Rende Laurent Blanc no cargo. Será rival do Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ou João Félix, e ainda do Al Hilal de Rúben Neves e João Cancelo.

[Notícia atualizada às 15h41]