O Benfica oficializou a contratação de Lucas Veríssimo, defesa central brasileiro que chega do Santos, assina até 2025 e que já assistiu ao jogo das águias frente ao Famalicão.

Recorde-se que os encarnados até já tinham revelado fotos do jogador nas instalações do Benfica, mas só agora oficializaram aquela que foi a única contratação do mercado de inverno.

No vídeo agora revelado vê-se o atleta de 25 anos com Jorge Jesus, mas também a assistir nas bancadas da Luz à vitória sobre o Famalicão e a festejar um dos golos dos novos companheiros.

Veja as imagens reveladas pelo Benfica no vídeo associado a este artigo.

[artigo atualizado]