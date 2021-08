O Chelsea emprestou o avançado Armando Broja ao Southampton até final da época.

O internacional albanês de 19 anos esteve cedido ao Vitesse na temporada passada e marcou 11 golos em 34 encontros.

Assinou um novo contrato de cinco temporadas com os Blues este verão.

#SaintsFC is delighted to announce the arrival of @armandobroja9 on a season-long loan deal from #CFC: