A Académica anunciou este domingo que João Carlos Pereira deixa o comando técnico da equipa.

«Apesar de o Presidente da Briosa, Pedro Roxo, e o técnico terem assumido um compromisso para a nova temporada, fruto dos bons resultados do treinador à frente da equipa, aquele previa uma possível saída de João Carlos Pereira caso surgisse alguma proposta do estrangeiro, o que veio a acontecer», pode ler-se na nota do clube da II Liga.

«Consumado o desfecho e não sem lamentar a saída do técnico, que tencionava manter ao comando da principal equipa da Briosa, a Direção não deixou de agradecer a João Carlos Pereira, pelo dedicado empenho e invulgar profissionalismo que colocou ao serviço da Académica e pela competência demonstrada que, não fora o mau início de prova a que foi alheio, se poderia ter traduzido numa festa que todos mereciam, dos adeptos aos atletas e da estrutura de apoio, ao próprio treinador», diz ainda o clube.