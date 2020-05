O Nacional anunciou este sábado a renovação de contrato com o técnico Luís Freire por mais duas temporadas.

O treinador vai assim acompanhar a equipa no regresso à I Liga, assim como os restantes elementos da equipa técnica.

«A reunião realizada entre presidente e técnico serviu para acertar os derradeiros detalhes do acordo, um acordo que segundo o presidente e o treinador foi fácil de conseguir pois era essa a vontade de ambas as partes», diz a nota do clube.