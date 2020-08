Edinson Cavani falou pela primeira vez. Antes de embarcar para a Europa, o avançado uruguaio foi diretamente questionado pela imprensa local sobre o Benfica.

Respondeu: «Estamos a falar com o Benfica, sim, isso é verdade, houve reuniões. Mas também houve com outras equipas também. Mas bom, ainda não está definido, portanto não posso dizer nada. No dia em que chegue a um acordo com uma equipa vocês vão saber.»

